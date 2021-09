Quando a reunião foi agendada para uma quinta-feira à tardinha, eu, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro fizemos um acordo mais rápido do que a adesão do MDB à candidatura de Caiado no ano que vem. Resolvemos adiar o programa, trazendo-o para sexta-feira, porque, embora não houvesse dúvida sobre o rumo do partido liderado por Daniel Vilela, os bastidores careciam de um mergulho mais detido.

Aliás o governador crê não haver motivo para a oposição em Goiás, mas o que se vê fermentar é uma insatisfação, tanto nos emedebistas atropelados quanto entre governistas filiados a outras siglas, que agora veem o poder ameaçado.

O episódio 130 do Giro 360 trata justamente dessa impossibilidade de corpos distintos ocuparem o mesmo lugar no espaço.

Esperamos que a espera se justifique.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.