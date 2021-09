Metáforas conjugais andam meio desgastadas, de modo que seria impróprio classificar de lua de mel a relação atual entre o MDB de Daniel Vilela e o governador Ronaldo Caiado. Em que pesem as limitações das figuras de linguagem, porém, o certo é que essa adesão crescente do partido à base governista deixa na pista o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, até então o mais visível adversário de Caiado na eleição do ano que vem.

Até o PSDB já anda fazendo cortejo para tê-lo como candidato em 2022, num movimento que tem a bênção do ex-governador Marconi Perillo.

Nesse episódio 128 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado discorrem sobre essa dança do acasalamento pré-eleitoral.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.