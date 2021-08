Giro 360 Giro 360 #127: Os traumas do MDB chegando com lugar privilegiado no governo

A convite do governador Ronaldo Caiado (DEM), o MDB está chegando no grupo governista já se sentando à janela. Isso porque embarca com a garantia de que estará na chapa majoritária, muito possivelmente na vice, e com Daniel Vilela sendo o escolhido. Esse embarque com lugar privilegiado, porém, não agradou a muita gente, principalmente nomes da base governista que vã...