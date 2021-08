Na terça-feira, quando um aumento de 30 centavos fez arder ainda mais os olhos de quem mira as placas com o preço da gasolina nos postos, O POPULAR fez o que se espera de um bom jornalismo contextualizou o fenômeno: Goiânia ostentava o preço do litro mais caro do Brasil.

A constatação, meramente matemática, serviu de combustível para a oposição pressionar o governador Ronaldo Caiado. De Gustavo Mendanha a Marconi Perillo, não faltou quem tentasse faturar eleitoralmente.

É sobre esse discurso embebido em combustível fóssil que Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro discorrem nesse episódio 126 do Giro 360.

