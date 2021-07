O poder dá encantos a seu detentor, todo mundo sabe. Mas, a julgar pelos movimentos com vistas a 2022, o governador Ronaldo Caiado tem sido um parceiro desejado com uma volúpia incomum.

Os partidos se espremem para passar pelo funil que, em tese, leva a duas vagas na chapa majoritária: a de senador e a de vice-governador.

Essa última, hoje ocupada por Lincoln Tejota (Cidadania), está especialmente cobiçada. Daniel Vilela, presidente do MDB goiano, e Lissauer Vieira (PSB), presidente da Assembleia, se ensaiam para o posto.

Nesse episódio 123 do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro falam dessa nervosa movimentação pelas eleições do ano que vem.



