Até hoje, ninguém precisou mexer mais ainda no bolso para ter o caminhão do lixo passando na frente de casa. Mas interpretações do Marco Nacional do Saneamento apontam a obrigatoriedade da cobrança da Taxa de Limpeza Urbana, a TLP. Daí que a coisa toda não cheira bem desde então.

Para nos ajudar a compreender o que diz o texto federal, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro, revigorado pelas férias, entrevistam o secretário-adjunto da comissão de Direito Tributário da OAB goiana, Marcus Marcílio.

Ouve aí para saber se mais um carnê vai mesmo aparecer na caixa de correspondência.

