Há repórteres com sensibilidade de velejador. Ouvem as palavras do entrevistado como um vento que sopra, por vezes errante, em alguns momentos com potência, e mantêm a firmeza, em busca de um lugar onde serenamente ancorar a notícia.

Nesse episódio 120 do Giro 360, em conversa com Caio Henrique Salgado, Fabiana Pulcineli conta como foi segurar a roda de leme numa conversa de quase duas horas com o ex-governador Marconi Perillo, que rompia um silêncio de 32 meses sem dar entrevistas. Como o próprio ex-governador definiu, foi um livro de perguntas.

Dá para dizer que as águas estavam mexidas: falou-se de Caixa 2, corrupção, carreira na vida privada e sonhos eleitorais no futuro.

Põe o colete e vem com a gente.

