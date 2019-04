Na pauta do episódio #12 do podcast Giro 360, caiadistas ensaiam aproximação do governo Iris com vistas às eleições de 2020 e o papel de Gracinha Caiado para além do simbolismo de primeira-dama.

Projeto

Giro 360 fruto de uma parceria com a rádio Executiva, o programa vai ao ar toda manhã de sexta-feira, nas principais plataformas de streaming e também na 92.7 FM.