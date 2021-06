O episódio 119 do Giro 360 chega um dia antes por uma questão de urgência jornalística. Terminada em morte, a maior caçada policial da história de Goiás não encerrou as implicações do caso de Lázaro Barbosa.

Então Caio Henrique Salgado e Marcos Correiro conversam no primeiro bloco com o repórter Thalys Alcântara, que passou dias a fio na zona rural de Cocalzinho de Goiás, acompanhando o impacto da fuga do criminoso e da nervosa movimentação policial sobre os moradores da região. No segundo, para não perder o costume, Caio e Marcos analisam como os 38 tiros ecoam no cenário político goiano.

