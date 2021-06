Parece comentário de elevador, mas é forçoso observar, com espanto ingênuo, que o primeiro semestre já se foi. Parte dessa surpresa com a velocidade do tempo se deve à ausência de realizações no Paço.

Isso porque o prefeito Rogério Cruz transitou entre as condições especialíssimas em que assumiu, no lugar do falecido prefeito eleito Maguito Vilela, e o rompimento precoce e ruidoso com a base sobre a qual se elegeu.

Nesse episódio 118 do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Fabiana Pulcineli avaliam as razões da inércia.

