A pergunta acima parece folclórica, mas a resposta não aceita o gracejo normalmente dirigido aos contestadores da circunsferência terrestre. A insistência do presidente Jair Bolsonaro em deslegitimar o processo do qual ele sai vitorioso há décadas significa mais uma agressão à normalidade constitucional.

Nesse episódio 117 do Giro 360, Caio Henrique Salgado entrevista Leandro Murata, coordenador do Centro de Apoio aos promotores eleitorais do Ministério Público de Goiás, sobre o que está por trás da paranoia contra as urnas eletrônicas.

