Naquele janeiro de 2019, Caiado mal roçara a sola dos sapatos no Palácio das Esmeraldas e já matutava, com certa obsessão, em como incluir Goiás no Regime de Recuperação Fiscal. A inclusão do programa permite, em troca de um aperto nos gastosl, um respiro na dívida com a União.

O vírus veio, destroçando planos de todo mundo.

Mas agora, enfim, o Supremo assentiu definitivamente com a entrada de Goiás no RFF. É sobre as consequências dessa decisão que Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro tratam nesse episódio 114 do Giro 360.

Curte o nosso podcast? Assine O POPULAR e ajude a mantê-lo no ar.