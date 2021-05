O Brasil é um mau aluno. Apesar de todas as evidências do poder da educação como instrumento de redução das desigualdades sociais, as escolas não deixam de ser maltratadas.

Quando não é um moralismo patrulheiro contra professores, é o corte de verbas para a educação justo quando ela mais sofre.

Nesse episódio 111 do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro conversam com Fabrício Motta, conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios sobre a redução de investimentos das prefeituras goianas no setor.

