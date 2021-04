A política tem o dom de acelerar o tempo. Pelo calendário, estamos no fim de abril. Para quem se guia pelas urnas, já é 2022.

Nesse episódio do Giro 360, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro observam as movimentações para assegurar as bases para o que as pessoas normais chamam de ano que vem.

Cabe adiantar sem risco spoiler: o governador, seja ele quem for, é sempre um ímã de prefeitos.

A questão que fica é: quem ganha e quem perde com tamanho pragmatismo?

