O Episódio #11 do podcast Giro 360 traz os bastidores do reajuste da tarifa do transporte coletivo e a demora do governo Caiado em enviar projetos à Assembleia.

Giro 360 fruto de uma parceria com a rádio Executiva, o programa vai ao ar toda manhã de sexta-feira, nas principais plataformas de streaming e também na 92.7 FM.