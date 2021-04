O ex-governador Marconi Perillo bem que tentou convencer a todos sobre a dedicação à iniciativa privada. Depois de um ano no casulo corporativo, porém, o tucano volta a obedecer sua verdadeira vocação em ações pontuais mas contundentes.

Um tanto pelo desejo de concorrer a deputado federal no ano que vem, outro tanto em resposta às provocações dos colegas, que o querem mais ativo, o fato é que Marconi tenta conter o derretimento do PSDB com uma retórica eloquente de oposição. Sobre Caiado, disse: "Ele gosta de perseguir adversários e batizar com outros nomes programas que já existiam".

Nesse episódio #109 do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado, que retorna de férias, adiantam que a virulência do discurso deve ser progressiva. A ver o que a história nos reserva.

