O desembarque do MDB antes mesmo dos 100 dias do governo Rogério Cruz atiçou fomes. A Câmara de Vereadores e o diretório nacional do Republicanos, partido do prefeito, parecem melhor posicionados para saciá-las. Tanto que já estão sentando nas cadeiras deixadas pela prematura reforma do secretariado.

Nesse Giro 360 #107, Marcos Carreiro e Fabiana Pulcineli fazem a anatomia desse apetite, que desperta inclusive um arrependimento do MDB pela falta de cuidado quando da escolha do vice de Maguito Vilela. Ficou uma ferida com reflexos na bancada do partido na Câmara.

