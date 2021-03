Feito uma conversão repentina e ruidosa, assumida diante de um milagre qualquer, a prefeitura de Goiânia vai rapidamente se moldando à imagem e semelhança do partido da Igreja Universal. A reforma administrativa encaminhada pelo prefeito Rogério Cruz azeda a relação do Republicanos com o MDB, que já ensaia a debandada do governo.

Presidente do MDB e filho do prefeito eleito Maguito, Daniel Vilela até se surpreendeu com a volúpia nas mudanças do secretariado, mas, elegantemente, preferiu não dar vazão ao sentimento de insatisfação que fermenta no partido.

Mas justamente a rusga tangenciada por Vilela é o tema encarado por Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro nesse Giro 360 #105.

