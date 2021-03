Giro 360 Giro 360 #104: Universal sai do templo atrás de poder terreno no Paço Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Pouco mais de 2 meses depois da morte do prefeito eleito Maguito Vilela, a Igreja Universal sai dos templos esvaziados pelo vírus para buscar mais espaço no governo do afilhado político, o pastor licenciado Rogério Cruz. O apetite por cargos já indispõe Cruz com o MDB, cujas baixas já se fazem sentir no primeiro escalão. É sobre essas mexidas nada celestiais ...