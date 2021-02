Depois de uma pausa muito além dos limites um dia imaginados por Getúlio Vargas, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro retomam nesta quinta-feira (25) o Giro 360, podcast de política do Popular em parceria com a Executiva FM. É a terceira temporada do prolongamento sonoro da coluna mais lida do jornal, distribuída nas principais plataformas de streaming.

A estrutura do programa se mantém, com ambos repórteres discutindo os bastidores do principal assunto da semana na política goiana, pincelando os demais na seção Os Trem da Semana. A novidade da temporada fica por conta da maior presença do podcast nas redes sociais.

No episódio de abertura — 101º em três anos no ar —, Caio e Marcos tratam das nervosidades já expostas entre os partidos com vistas à eleição de 2022.

Pode agendar, que daqui até dezembro, toda quinta-feira, um Giro 360 novo chegará aos ouvidos de boa vontade.