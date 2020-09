Opinião Zelo pelo pequeno produtor

Incluir ações direcionadas ao investimento na agricultura familiar e no pequeno produtor são de extrema importância para fomentar a geração de renda no campo e o sustento de centenas de famílias que dependem dessa comercialização para seu sustento. É com isso que gira boa parte da renda dos municípios goianos e, como consequência, gera desenvolvimento, empregabilidade e de...