Opinião Transparência e participação

Pesquisa da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) aponta que 84% da população brasileira considera o país burocrático, em especial no que diz respeito à capacidade de prover acesso aos serviços públicos básicos e à solução de problemas cotidianos.Realmente, o excesso de exigências e normas e as constantes mudanças nas regras causam transtornos. São comuns as dificuldades de emiss...