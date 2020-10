Opinião Temidas palavras com ‘c’

Não preciso dizer que Covid-19 é uma palavra que assusta. A evolução da doença nos indivíduos infectados é fenotipicamente muito diversa e os pacientes com câncer foram taxados como um subgrupo particularmente vulnerável da população. No entanto, o termo “câncer” abrange uma miríade de doenças diferentes, com uma variedade de subtipos e estágios, afetando um grupo het...