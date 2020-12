Opinião Tamanho do PIB 2020

Após o Brasil ver seu Produto Interno Bruto derreter no primeiro e segundo trimestres deste ano, a surpresa veio com um crescimento de 7,7% no terceiro trimestre que se encerrou em setembro. Ao longo do ano, a economia está rodando negativamente em 5%. As projeções apontam para uma queda do PIB entre 5% e 6% este ano, o que coloca o Brasil como a décima economia...