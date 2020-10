Opinião Registro no último minuto

Promulgada no último dia 02 de julho a Emenda Constitucional 107 mudou a data das eleições para os dias 15 e 29 de novembro de 2020 em primeiro e segundo turnos, este nas cidades com mais de 200 mil eleitores. O que nem a lei consegue mudar é a morosidade dos partidos em viabilizarem de forma antecipada o registro de seus candidatos, que encerrou no último dia 26...