Opinião Quando a crise passar

O vírus que está tirando a vida de milhares de brasileiros também assola a economia, dizimando milhões de empregos e um incontável número de empresas, principalmente aquelas de micro e pequeno portes. A quinta edição do estudo do Sebrae “O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios” revela que o faturamento dos pequenos negócios em relação a uma semana norm...