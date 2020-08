Opinião Premissas que fazem a diferença

Goiânia conta com 641 bairros, muitos deles com problemas de infraestrutura: ruas estreitas, quase a metade das casas não contam com rede coletora de esgoto, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Não raro, o fato de infraestrutura urbana da capital não ser suficiente é justificada pelo aumento populacional de Goiânia, que explodiu em ...