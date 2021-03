Opinião Podemos ter uma crise global?

Em 2020, o endividamento global, incluindo a somatória do endividamento das empresas (financeiras e não financeiras), das famílias e dos governos deve ter chegado a quase US$ 300 trilhões. Esta cifra é maior, em termos porcentuais, em relação a somatória do PIB global, do que aquela existente ao término da Segunda Guerra Mundial que causou perdas materiais e humanas...