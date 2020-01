Um choque no INSS

Faltou ação contra velhos erros e planejamento para enfrentar as novas condições. Além da necessária reforma da Previdência, com mudanças de regras para pensões e aposentadorias, o governo deveria ter tomado um outro cuidado: um choque de eficiência no INSS. O problema é estrutura e conjuntural e, como sempre, faltou ação para corrigir erros antigos e planejamento para enfrentar condições…