Muito se fala em adiamento das eleições municipais e sua possibilidade constitucional. Temos duas situações tramitando, segundo a imprensa. Um adiamento ainda para 2020 e uma “conveniente” unificação do pleito com as eleições de 2022. Penso que qualquer situação agredirá a Constituição Federal.

Na primeira - adiamento ainda para 2020, teremos que ultrapassar o que fixa o art. 16 da Constituição, quando estabelece que “A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”.

Desse modo, em situações normais, para que o Congresso mudasse a data das eleições, teria que ter aprovado, ainda em 2019, uma proposta de Emenda Constitucional. Estamos em um precedente desconhecido, e isso autoriza uma decisão consensuada entre Congresso, Executivo e Judiciário, para diluirmos e resolvermos o problema. O que seria admissível!

Por outro lado, alguns defendem convenientemente a unificação das eleições em 2022, o que considero uma fraude a todo o sistema - seja o fixado pela Constituição, seja, principalmente, a vontade do eleitor, máxima que o sistema de normas eleitorais busca defender.

O eleitor, quando votou em 2016, concedeu ao mandatário municipal uma autorização de poder até dezembro de 2020. Qualquer prorrogação disso é, no meu ponto de vista, fraude! Ademais, ainda vivenciamos uma democracia “verde”, que deve ser amadurecida pela periodicidade do processo democrático.

Temos um eleitor ainda não engajado politicamente, e caso a eleição seja de quinquênio em quinquênio, nossos governantes poderiam hibernar em uma “tranquilidade” não salutar aos governados.

Assim, poderíamos correr o perigo de singularizar a identidade partidária eleita em um pleito. Obviamente, um candidato a presidente bem situado levaria consigo a grande maioria dos candidatos a governador e prefeito.

Neste caso, podemos ter duas consequências lógicas. A primeira, sendo um entusiasta, tudo seria a melhor das situações. Na segunda, não dando assim tão certo, somente após cinco anos teríamos oportunidade de voltar às urnas para corrigir um eventual “descarrilhamento”.

Por fim indago: será que o eleitor saberia diferenciar ao mesmo tempo propagandas de políticas macroeconômicas, como a reforma da Previdência (União), com construção de hospitais regionais (Estados) e calçamento da praça da Matriz (Municípios)?