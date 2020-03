Pneumonia e aspirinas

Eu gosto de flanar, andar pelo Centro. Muitas vezes, me pego peregrinando pelos sebos da rua 4 e da Avenida Goiás. Esse footing literário é sempre prazeroso, mas a poluição visual irrita os olhos. A Rua do Lazer ficou bonita com as reformas, mas o edifício Varendy…