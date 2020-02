A expansão da atividade das micro e pequenas empresas no Brasil, nos últimos anos, deixa evidente a participação cada vez mais ativa deste setor no PIB nacional. O próprio Sebrae, que fomenta o segmento, previu recentemente que o fluxo comercial das micro e pequenas empresas levará só mais dez anos para representar o equivalente a 40% do nosso Produto Interno Bruto.

Com 6,5 milhões de micro e pequenas empresas funcionando hoje no Brasil, as perspectivas do setor apontam para um futuro próximo animador, considerando a retomada gradual da economia após a crise financeira, institucional e política que abalou o País no fim da década passada.

Esse ritmo de crescimento, porém, não deve se sustentar por muito tempo sem que o poder público intervenha com medidas que favoreçam a abertura de novas empresas, o acesso ao crédito e as consequentes contratações. Um dos mecanismos que podem impulsionar o setor produtivo, englobando as empresas de todos os portes, é a reforma tributária, que voltou à pauta do Congresso.

Se for bem elaborada, ouvindo todos os entes da cadeia produtiva, a reforma tributária tende a desonerar a atividade comercial no Brasil, propiciando investimentos e até o aumento no fluxo de exportações. A venda de produtos e serviços para mercados estrangeiros, aliás, é uma realidade que deve ficar cada vez mais próxima das empresas goianas, pois elas têm potencial para produzir bens de qualidade, com padrão de excelência aprovado até pelas nações mais rigorosas.

A chave para alavancar de vez o setor empresarial (que é o que mais contrata no País) está no compromisso do poder público com a desburocratização, e com o fomento ao empreendedorismo. A nona maior economia do mundo, como é o nosso caso, não pode ser dar ao luxo de engavetar por décadas e décadas um projeto da envergadura da reforma tributária.

É de bom tom refletir também sobre a concessão de incentivos fiscais. Afinal, o que acontece na prática é uma troca, que favorece a comunidade. O Estado oferece condições para as empresas se instalarem e se expandirem e o setor privado corresponde nessa permuta disponibilizando vagas de trabalho. No meio desse processo, a roda da economia começa a girar com mais intensidade, levando ao aumento na arrecadação de impostos e nos investimentos feitos para melhorar a vida na cidade e no campo.