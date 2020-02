Pau, vinil, papel

Escrevi um dia que todas as vezes que Tom Jobim abriu o piano o mundo melhorou. A beleza que ele extraía do que tocasse – notas soltas, um novo acorde, uma canção completa – parecia transfigurar quem o ouvisse, fosse uma plateia doméstica, de trabalho, ou de centenas, num teatro. E nunca vi alguém tão amoroso diante de seu instrumento. Até a maneira com que dizia a palavra, como se a…