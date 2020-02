O pai do neo-irrealismo

Por mais que o mundo tenha celebrado Federico Fellini por seu centenário no último dia 20, nossa dívida para com ele nunca será quitada. Poucos diretores terão sido tão responsáveis pela conversão de tantos à ideia do cinema como "arte" –uma geração, nos anos 50, apaixonou-se por "A Estrada da Vida"; outra, nos anos 60, por "A Doce Vida"; e ainda outra, nos anos 70, por…