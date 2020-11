Por João Gabriel Tomé

A vida pós-pandemia tem nos mostrado que há meios de se viver bem, de forma descomplicada, compartilhada e desapegada de elementos sem utilidade prática, mas que carregavam um símbolo meramente de status. O mantra desse novo normal a que todos estão conhecendo é que o essencial é a vida e a conexão com pessoas e coisas que fazem bem.

O isolamento forçado, o corte brusco das relações sociais e todos os dissabores que a circulação maléfica desse vírus impôs, ressaltaram a importância de se priorizar o essencial, atrelado a meios de se usufruir do bem estar.

Na moradia, esse novo sentimento social tem trazido uma releitura do conceito de luxo, em que o status saiu de cena para o que é essencial. Alto preço pelo mobiliário com design é adquirido não porque possui assinatura, mas pelo conforto efetivo que proporciona.

Apesar de as grandes metragens terem ganhado adeptos, uma vez que os moradores têm passado mais tempo em casa e ali desenvolvendo múltiplas atividades, também se tornaram tendência as metragens inteligentes. Uma movimentação em torno da busca por uma vida mais plena e desapegada de excessos.

Para uma parcela considerável da sociedade, viver de forma compacta, mas tendo acesso à qualidade empregada nos projetos mais robustos, se tornou uma declaração de estilo de vida pleno e descomplicado.

Neste patamar, despontam empreendimentos que não chegam a ter 50 metros quadrados, mas oferecem o que é essencial ao estilo de vida do morador: pode ter um spa ou gourmet na varanda, para alguns, ou um closet na suíte, para outros. Para complementar o dia a dia, as áreas comuns ganharam ainda mais atrativos, adaptados ao novo normal, por representarem a extensão da casa e de conexão com o mundo.

Luxo na moradia hoje não tem mais a ver com tamanho. É poder ter tempo para curtir aquilo que faz bem, estando em um ambiente que lhe proporcione qualidade de vida e bem estar. O que importa é que, ainda que de forma compacta, a casa seja completa e tenha a identidade de seu morador.