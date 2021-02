José J. Veiga, o tecedor do insólito

O meu contato com a obra de J.J. Veiga foi tardio, mas marcante. No início dos anos 80, o pré-vestibular para a UFG me apresentou a literatura de Carmo Bernardes, Hugo de Carvalho Ramos e Bernardo Élis. Já naquela época, eu sempre ouvia alguém comentando…