O governador Caiado parece que deixou de ser médico e voltou à exclusiva condição de político na gestão da crise da Covid-19. Depois de ganhar projeção nacional pela defesa que fez das recomendações da Organização Mundial da Saúde para enfrentar a pandemia, com direito a reprimendas públicas ao errático presidente Bolsonaro, dá sinais de cansaço e já não mais garante a segurança sanitária da população como era de se esperar.

No contexto da crise virótica, uma das medidas acertadas de Caiado, como médico, foi proibir o funcionamento das atividades econômicas não essenciais e gestionar para que fosse mantido plenamente o serviço de transporte público coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

A elogiável atitude garantiu mobilidade com segurança sanitária adequada, especialmente aos mais vulneráveis que necessitam do ônibus para tudo. Com isso o sistema passou a transportar passageiros sentados, nenhum de pé - de fato, uma conquista social em ambiente patogênico. (Inusitado feito histórico, diga-se, porque pela primeira vez um vírus letal garantiu padrão europeu aos usuários do transporte público coletivo num país subdesenvolvido. Um feito de Goiás para a literatura da mobilidade urbana mundial).

No entanto, poucas semanas depois o governador Caiado, agora político, sensibilizou-se com a pressão empresarial e decretou a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas, facultando aos municípios goianos a sua adoção. Como previsível, a medida provocou aumento de circulação de pessoas, o que resultou nas inevitáveis aglomerações de terminais e pontos de embarque e desembarque de passageiros. Uma situação já conhecida da população há décadas, mas agora agravada porque os ônibus continuaram a transportar passageiros sentados (o que está certo) no momento em que teve reduzida sua frota sob vigência de conflitantes decisões judiciais, sem nenhuma mitigação prevista (o que está errado).

Quer dizer, faltaram planejamento e medidas complementares à flexibilização das atividades econômicas, realidade que reclama urgentes ajustes sob o risco de iminente colapso, tanto na gestão da saúde pública, quanto do sistema de transporte público - será preciso bom senso dos governos envolvidos e concessionárias.

Não merece a população metropolitana de Goiânia ser induzida pelo poder público às aglomerações letais nos mesmos moldes das que ocorrem diante dos palácios presidenciais de Brasília. Não pode o governador plagiar o “E daí, fazer o quê?” federal, porque o instante não é de mitigação de perdas empresariais, mas de respostas urgentes em favor das populações vulneráveis neste momento crítico.

Há muito o que fazer, é questão de ônibus, sim! De cuidado social, de atitude política responsável, sob a égide do juramento de Hipócrates!