Antes de tudo, quero demonstrar meu profundo pesar pelas vidas já perdidas neste ano – até agora, são mais de 3.400 mortes só em Goiás por complicações decorrentes da Covid-19. Estamos em um momento de fragilidade e com certeza teremos um longo caminho de recuperação pela frente.

Todos estamos sujeitos aos riscos do novo coronavírus. É claro que tomamos as medidas de prevenção, como o uso de máscaras e demais ações para nossa proteção, essenciais para este momento. Mas, mesmo com todas as cautelas, existem riscos.

Para além do problema em si, é preciso nos indagarmos: que aprendizado restará no pós-pandemia?

Precisamos nos lembrar dos avanços e das conquistas. Tivemos um aumento considerável no número de leitos de UTI e enfermaria, que começaram a ser interiorizados em Goiás. Todas as macrorregiões do Estado já têm unidades públicas habilitadas para o tratamento de Covid-19.

E os dados impressionam: já foram 200 mil procedimentos de março a agosto. É uma estrutura que precisa continuar no pós-crise e eu cobrarei do Estado a permanência desses investimentos.

Na esfera federal, o Sistema Único de Saúde (SUS), com todos os seus desafios, já era um patrimônio brasileiro invejado em todo o mundo e tende a sair mais forte da pandemia, cabendo ao governo reafirmar sua relevância para a população.

E o que dizer dos nossos heróis da pandemia? São personagens que ficarão marcados em nossas memórias: profissionais da saúde, que genuinamente cobram mais valorização e melhores condições de trabalho. Heróis do dia a dia, aos quais seremos para sempre gratos.

Do ponto de vista sanitário, os cuidados com a higiene e limpeza, se mantidos pelas pessoas, podem ajudar a combater a disseminação de um amplo leque de doenças infectocontagiosas.

Por tudo isso, acredito que, quando findado esse período de distanciamento necessário, teremos a oportunidade de aproveitar melhor os momentos com nossos pais, filhos, parentes e amigos.

Sinto as perdas humanas, inclusive de pessoas próximas, vítimas da Covid-19. Em tempos como esse, devemos todos encontrar uma maneira de criar forças para o que vem pela frente.

Por isso afirmo que agora é também momento de planejarmos um Estado diferente. Afinal de contas, Goiás é maior do que a pandemia. E o povo goiano merece um futuro digno e cheio de esperança.