Garfadas fatais

De 1983 a 1985, o cineasta Henry Jaglom teve o privilégio de almoçar semanalmente com Orson Welles (1915-1985), em Hollywood, e gravar as conversas. Daí resultou, em 2013, o livro "My Lunches with Orson", de Peter Biskind, ainda inédito aqui e que só li agora, com atraso. Mas, concorde-se ou não com Orson, nunca é tarde para ouvi-lo. Exemplos.

"[Woody Allen] tem a doença de Chaplin,…