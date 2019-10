A estagnação é o vetor resultante do desempenho econômico brasileiro nas últimas quatro décadas. Os brasileiros nascidos durante este período, que perfazem 60% da população, ainda não testemunharam um ciclo longo e sustentável de desenvolvimento.

Quando se trata de elevar os padrões de bem estar de uma nação ao longo do tempo, o fundamental é que a quantidade de bens e serviços produzida por pessoa empregada progrida paulatinamente no decorrer das décadas. Assim, ao final de um período mais longo, a riqueza de toda a sociedade terá crescido.

O Brasil, desde 1980, produz, anualmente, cerca de U$30 mil por trabalhador, o suficiente para figurar entre as nações de renda média. O Chile, que partiu de patamar semelhante, elevou a produtividade em torno de 80% A Coreia do Sul, que tinha pouco além da metade da taxa brasileira, mais do que quadruplicou o seu indicador.

Essa é a realidade nossa, comparativamente, nestas últimas quatro décadas. Esse suave processo é algo circunstancial e precisamos buscar as suas causas profundas para superá-las.

Somos um país mal instruído. Só no final do século 20 o Brasil universalizou o acesso ao ensino fundamental, um atraso substancial mesmo no contexto da América do Sul. No ensino médio, nem isto ocorre. Há duas décadas a frequência escolar de adolescentes de 15 a 17 anos está estacionada perto dos 80%. A formação técnica e universitária, apesar da expansão recente, ainda apresenta escala modesta.

Os indicadores de qualidade e aprendizado para todas as etapas escolares mostram-se assombrosos.

Somos um país violento. Mais de 60 mil brasileiros são assassinados por ano. Em torno de 40 mil morrem no trânsito.

Somos um país desigual e injusto. Embora tenha havido uma redução recente na pobreza e na disparidade salarial, o Brasil continua a estar entre as sociedades mais iníquas do planeta.

Por outro lado, o conjunto de medidas do governo para proteger e beneficiar empresas custa ao contribuinte a enormidade de quase 5 % do PIB, ao ano. Trata-se de algo extremamente injusto, social e economicamente.

Os salários do setor público são, em média, 60% maiores que os vencimentos comparáveis na iniciativa privada. Uma anomalia na comparação internacional. Os altos salários associados à demasia de funcionários, juntamente com os excessos de benefícios à categoria, provocam elevação espetacular dos gastos públicos e diminuição da capacidade do Estado em promover melhor igualdade socioeconômica.

Somos, também, um país ineficiente. Embora aplique volume relativamente grande de recursos da sociedade em programas universais como saúde e educação, o Brasil colhe resultados piores do que outras nações em condições assemelhadas.

Por isso, progresso, reciclagem, inovação, gestão pública e aprendizado empresarial tornam-se indispensáveis.

Como se vê, não é fácil desobstruir tantos e tão enraizados obstáculos no caminho para o desenvolvimento do Brasil.