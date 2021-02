Esperança em dias melhores

Estamos iniciando as atividades no Congresso Nacional, sendo eleitas as novas mesas diretoras da Câmara e do Senado Federal, mostrando esforços e alianças entre o governo federal e a maioria dos parlamentares para escolha de seus representantes.

Nossa esperança é que essa sinergia seja consolidada em resultados positivos para que o Brasil recupere seus…