Por muito tempo, as mulheres foram restritas a um leque muito pequeno de possibilidades. A experiência feminina estava limitada ao âmbito privado. O que hoje é uma escolha também louvável, no passado era a única realidade permitida às mulheres. Assim, uma etapa essencial da emancipação feminina ocorreu quando elas passaram a ser aceitas no mercado de trabalho.

Ainda que enfrentando diversos preconceitos, elas ampliaram seus horizontes e demonstraram que o universo feminino vai muito além da vida doméstica. Todos os dias essa revolução acontece novamente, no microcosmo, quando mais uma menina vai à escola, quando uma jovem se candidata a um cargo eletivo, quando mais uma mulher conquista sua independência financeira.

À frente da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) do nosso Estado, tenho a oportunidade de conhecer histórias de mulheres que, a despeito de todas as barreiras, insistem em empreender, gerando renda e sustento para suas famílias. Fico ainda mais satisfeito por integrar o governo de Ronaldo Caiado, que reconhece, defende e valoriza o papel de protagonista exercido pelas goianas.

Na área de atuação da SIC, não faltam exemplos dessa conduta. Foi sob a determinação do governador que a GoiásFomento liberou, em 2020, quase R$ 38 milhões para microempreendedoras individuais (MEIs) e proprietárias de microempresas. Estamos estudando caminhos para incentivar ainda mais essa participação feminina, com apoio técnico e financeiro.

As mulheres empreendem por vocação e talento, mas também por necessidade. Como demonstrou a pesquisa “A inserção das mulheres no mercado de trabalho”, publicada no ano passado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a média nacional dos salários femininos é 22% inferior à dos homens. Elas ocupam apenas 28,5% dos postos de diretoria ou gerência e, mesmo quando chegam a esses cargos, permanecem diferenças de remuneração entre os gêneros.

Mas por que isso acontece? Uma das hipóteses que as pesquisas têm endossado remete à desigualdade na divisão de tarefas fora do ambiente laboral. As mulheres assumem muito mais responsabilidades com a casa e os familiares, de modo que sua carreira se torna mais instável que a dos homens. À jornada laboral feminina é somada uma outra, tão exaustiva quanto invisibilizada, que se desenvolve diariamente, sem remuneração, férias ou qualquer direito trabalhista.

Na pandemia, a empregabilidade feminina foi a mais afetada. O Ipea identificou que, em 2020, o porcentual de mulheres em idade laboral que estavam empregadas chegou a 45,8%, o mais baixo em 30 anos. Refletir sobre isso nos leva a compreender que cabe a todos nós lutar pela igualdade entre homens e mulheres. Vamos, sim, enaltecer a crescente presença feminina na atividade empresarial, mas sem deixar de perceber e confrontar os gargalos que persistem. É urgente a mudança de comportamentos que tanto dificultam a experiência das mulheres. Não apenas no trabalho, mas na vida.