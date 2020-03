Durante praticamente todo seu mandato até agora, o presidente norte americano Donald Trump hostilizou a comunidade científica de seu país, cortando verbas para pesquisa e inovação e mesmo chamando os cientistas de mentirosos, segundo H. Holden Thorp, pesquisador e editor da renomadíssima revista Science. Agora com a gravidade da epidemia, Trump escreveu uma carta exortando-os a produzirem uma vacina contra o covid-19 com “muita rapidez”.

Para um nato empresário e comerciante como é a pessoa que chefia o governo norte americano pode parecer que a vacina é um produto como outro que se pode encomendar e usar recursos para apressar a entrega. Mas como ressalta o editor da Science, a ciência precisa de investimentos contínuos e mobilização de recursos para produzir resultados. Frustrado, Donald Trump foi procurar na Alemanha a solução para os problemas de seu povo, tentando comprar exclusividade de um laboratório naquele país da Europa que se encontra na frente na corrida por uma vacina contra o novo coronavírus. Prontamente, o governo alemão já moveu seus esforços no sentido de rechaçar a proposta da Casa Branca.

De acordo com o jornal alemão “Die Welt”, a empresa de biotecnologia CureVac, sediada na Alemanha, foi abordada pelo presidente dos Estados Unidos e pelo Ministério de Saúde alemão com propostas de incentivos financeiros para o desenvolvimento de suas pesquisas. O mercado de patentes e dos laboratórios e indústrias farmacêuticas que desenvolvem medicamentos e vacinas, além das tecnologias associadas à medicina especializada, é um campo de extrema importância do atual contexto, que envolve políticos, diplomatas e especialistas de diversos tipos em disputas pelo acesso e direitos autorais.

Apesar de ser um campo de extrema relevância também para o cidadão comum, a quem os custos das medicações e tratamentos afeta diariamente, a proteção intelectual das pesquisas e produtos desenvolvidos em laboratórios é praticamente desconsiderada ou mesmo desconhecida fora dos meios políticos e profissionais que lidam com a questão. Seria bom se dentre os aprendizados que inegavelmente virão com a pandemia do novo coronavírus, as atenções da mídia e da sociedade se voltassem para a necessidade de investir em mais pesquisas na área da saúde e democratizar o acesso de seus resultados para a maioria da população.

Isso poderia ser feito através de uma política de cooperação nos diversos fóruns internacionais em que as patentes e principais pesquisas não ficasse restrita aos países ricos, mas também compartilhados com os países em desenvolvimento. A fala de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que frisou o interesse de que o desenvolvimento da vacina e seu direito de uso seja feito e pertença a uma empresa da Europa e os intentos de Trump, para quem esse direito deve pertencer exclusivamente aos Estados Unidos, vão na contramão dessa perspectiva e também dos princípios universais da dignidade humana e da solidariedade internacional frente à ameaças comuns. Porém, o reconhecimento da importância da ciência pelos líderes mundiais e a visibilidade da disputa pela vacina contra o Covid-19 por grandes potências em seus interesses particularistas e corporativistas podem alavancar a discussão sobre o avanço e benefício das pesquisas e inovação em saúde para a humanidade nesse momento emblemático e intenso de sua história.