Em uma economia global há estreita relação entre conhecimento e desenvolvimento, sendo fundamental para geração de soluções, produtos e serviços à sociedade. Cada vez mais tem sido exigido das pessoas e empresas ampliarem o conjunto de informações e conhecimentos para fazerem a diferença e responderem às demandas.

A cada instante surgem novos conceitos e formas de se produzir, como inteligência artificial, indústria 4.0 etc. Precisamos fazer uso delas para agregarmos valor aos nossos produtos, inovarmos, sermos mais produtivos e competitivos.

Segundo pesquisas, o Brasil tem enfrentado dificuldades com a geração, retenção e atração de talentos. No ranking do Índice Global de Competitividade por Talentos 2020, da Insead, uma das principais escolas de Administração do mundo, o País ficou na 80ª posição entre 132 países pesquisados, demonstrando que estamos perdendo talentos e profissionais qualificados para outros países.

Em relação ao ano anterior, o Brasil caiu oito posições. Estamos ficando para trás daqueles que têm feito suas lições de casa e se desenvolvido. É um grande prejuízo não conseguirmos atrair e manter aqui profissionais talentosos, que buscam oportunidades fora.

Com déficit de mão de obra qualificada para atender novas exigências do mercado de trabalho perdemos competitividade. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, para garantir empregabilidade é necessário que a força de trabalho saiba lidar com avanço tecnológico, esteja mais conectada e inserida na economia global.

Cabe uma reflexão sobre a educação, do ensino básico ao superior, sendo imprescindível o desenvolvimento de novas habilidades e preparar pessoas para lidarem com um mercado exigente, aliando teoria à prática, com estímulos para uso da ciência, pesquisa e tecnologia.

As entidades do Sistema Indústria (CNI, Sesi, Senai e IEL) têm atuado com empenho no sentido de contribuir com oferecimento de educação básica, formação profissional, por meio de cursos técnicos, da inovação e da formação de talentos. Como exemplo, podemos citar a premiação de alunos brasileiros do Senai na World Skills, maior competição de educação profissional do mundo, e do Sesi, em torneios internacionais de robótica.

Grandes investimentos estão sendo feitos pelo Sesi e Senai, com ampliação e construção de novas unidades e Institutos Senai de Tecnologia e Institutos Senai de Inovação, sempre com o objetivo de gerarem conhecimento e desenvolvimento tecnológico para aumento da produtividade e competitividade das empresas e do Brasil.

Sabemos que temos grandes desafios pela frente, não podemos nos acomodar nem esmorecer. A geração de conhecimento é um tema que precisa estar na pauta de nossas discussões, buscando união de esforços em todos segmentos da sociedade para que o Brasil avance e seja inserido na vanguarda do processo produtivo.