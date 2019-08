Cenas de morte

Ouço dizer que os corredores da alta cultura têm se ocupado com a discussão sobre se a sequência da morte de Mufasa, pai do herói do desenho “O Rei Leão”, em cartaz, é mais eficaz do que a da mãe de Bambi em, idem, “Bambi” (1942). A do leão, pisoteado por milhares de cascos e ainda caindo de…