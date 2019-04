Cegueira, números alarmantes

Trinta e seis milhões de pessoas - quase 28 vezes a população de Goiânia. Esse é o número de cegos em todo o mundo. No Brasil 1,2 milhões sofrem com o problema. E os registros alarmantes só tendem a crescer. Pesquisas apontam que em 2020 existirão 38,5 milhões de cegos no planeta e em 2050 essa cifra saltará para quase 115…