Há dias, a colega Marcella Franco (Ilustrada, 17/4) confessou-se frustrada por até hoje não ter conseguido biografar Chico Buarque. “Especialmente à beira de efemérides”, ela disse, “escritores batem à porta de seu empresário perguntando: ‘Será que o Chico topa uma biografia?’. Falo com propriedade, porque sou uma das muitas que já arriscaram o pedido. A resposta –para mim e para todo mundo– foi sempre a mesma: não. [...]Sigamos tentando”.

Marcella querida, se você quer tanto biografar Chico Buarque, o que a impede? Desde a histórica decisão da ministra Cármen Lúcia, do STF, em junho de 2015, ninguém mais precisa de autorização para escrever a biografia de ninguém. Claro que, se, ao ler o livro, o biografado sentir-se ofendido, ele poderá processá-la. Mas o seu livro nunca será proibido como acontecia no passado, inclusive comigo.

Entendo a sua vontade de passar semanas com Chico Buarque, ouvindo-o narrar sua fabulosa vida. Mas, supondo que ele topasse recebê-la, isso não a dispensaria de tentar ouvir cerca de outras 200 pessoas a respeito dele. Esse é um número que, em minha opinião, se exige de uma biografia de verdade –um mínimo de 200 fontes. Das quais, para mim, o biografado é apenas uma.

Você parece estar pensando em termos de uma biografia “autorizada”. Sabe o que isso representa? Em troca de conversar com você, ceder suas fotografias de bebê e revelar os nomes de suas namoradas de infância, ele poderá exigir que você lhe submeta o original antes da publicação, para que ele o aprove. Assim é a biografia autorizada –em cuja verdade eu acredito tanto quanto no coelhinho da Páscoa.

Vá em frente, Marcella. Acerte-se com uma editora e, se Chico Buarque não quiser falar com você, não lhe faltarão pessoas com muito a dizer sobre ele, suficientes para uma boa biografia. E, garanto a você, muito mais verdadeira.