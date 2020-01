Aviso prévio de um 2020 bélico

A morte do comandante iraniano Qasem Soleimani, por meio de um ataque americano com drones, pôs o mundo de sobreaviso. Poucas vezes, nas últimas décadas, uma ação militar abriu um laço tão grande de possibilidades futuras e colocou tão fortemente em xeque a estabilidade regional do Oriente Médio e a…