Autor do autor

Tom Jobim, morto em 1994, aos 67 anos, faria 93 amanhã e parece tão vivo quanto no tempo em que o Rio o tinha ao alcance de abraços, nas ruas do Leblon, da Gávea e do Jardim Botânico –nunca um gênio foi tão disponível. Sua música continua onipresente, e seu prestígio como…