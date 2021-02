O Executivo, em comunhão com a Câmara Municipal, comemorou a aprovação do Programa Renda Família de Goiânia. Serão atendidas, com R$ 300,00 mensais, durante seis meses, 24 mil pessoas. A ação, sem diagnóstico preciso sobre as condições de vulnerabilidade, surtirá, sobretudo, efeito retórico…